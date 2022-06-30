Гризманн останется в «Атлетико», несмотря на проблемы с потолком зарплат

Форвард Антуан Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон, несмотря на проблемы клуба с потолком зарплат.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Платежка мадридского клуба увеличится в связи с возвращением нападающего Альваро Мораты и хавбека Сауля из аренд в «Ювентусе» и «Челси» соответственно.
Также зарплатная ведомость «Атлетико» вырастет после трансфера полузащитника Акселя Витцеля из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.
Год назад «индейцы» арендовали Гризманна у «Барселоны» на два сезона с обязательным выкупом, если тот проведет определенное количество матчей.
Статистика форварда – здесь.