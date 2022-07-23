Бонуччи об уходе де Лигта из «Юве»: «Некоторые его слова были неприятными. Команда помогла ему вырасти, клуб инвестировал в него»

высказался о переходе Маттейса де Лигта из «Ювентуса» в «Баварию».

«Его уход меня не удивил, это было понятно по заявлениям, которые он сделал. Тем не менее, я думаю, что уважение необходимо. Команда, в которой он провел 3 года, помогла ему вырасти, а клуб инвестировал в него.

Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые слова, сказанные во время его пребывания в сборной, были неприятными. Мы говорили об этом после праздников, и он все понял.

– великий клуб, но никто не говорит, что в топ-команде тебе суждено побеждать», – сказал защитник La Gazzetta dello Sport.