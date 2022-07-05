Зарплата Родриго в «Реале» вырастет с 4 до 7 млн евро в год. Перес уверен, что вингер возьмет «Золотой мяч»

Зарплата Родриго Гоэса по новому контракту с ощутимо возрастет.

По данным АВС, зарплата вингера, который сейчас является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды, увеличится с 4 до 7 млн евро в год после уплаты налогов.

В соглашении прописаны бонусы за различные достижения – от забитых голов до получения «Золотого мяча». За счет них зарплата Родриго может достичь 8 млн евро в год.

Родриго – один из игроков, от которых у президента «Реала» наиболее высокие ожидания. Менеджер очень верит в бразильца и убежден, что в ближайшие годы он станет обладателем «Золотого мяча».

«Реал» собирается подписать новый контракт с Родриго до начала предсезонки, которое запланировано на 9 июля. Объявление о продлении контракта с 21-летним вингером выпустят после аналогичного сообщения о Винисиусе. С ним контракт тоже продлят сразу после того, как он вернется из отпуска.

Сообщалось, что новый контракт Родриго с «Реалом» будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне бразилец забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.

В частности, гол Родриго помог «Реалу» пройти «Челси» в 1/4 финала победной для клуба Лиги чемпионов. Кроме того, вингер сделал дубль на последних минутах полуфинального матча с «Манчестер Сити». Эти голы позволили «Реалу» сделать камбэк и выйти в финал Лиги чемпионов.

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить по ссылке.