Гвардиола выиграл чемпионство в 10-й раз в тренерской карьере. Он лидирует в топ-5 лиг по этому показателю с момента своего дебюта

выиграл 10-й чемпионский титул в своей тренерской карьере.

Сегодня он в четвертый раз привел к победе в . До этого тренер по три раза выиграл чемпионат Германии с «Баварией» и Ла Лигу с «Барселоной».

С момента своего дебюта в «Барсе» в сезоне-2008/09 Гвардиола лидирует по числу чемпионских титулов в топ-5 лиг Европы среди всех тренеров.

Гвардиола – король лиг. 10 побед за 13 сезонов с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

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