Де Хеа считает получение приза игроку года в «МЮ» показателем проблем клуба: «Он должен быть у форварда или хавбека»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа считает получение приза игроку года в «Ман Юнайтед» показателем проблем клуба.

Голкиперу напомнили о словах Жозе Моуринью, который ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Однажды тренер сказал, что нет более верного признака проблем в топ-клубе, если вратарь регулярно выигрывает этот приз.

«Да, я полностью согласен. Конечно, лично для меня это хорошо – я люблю брать призы. Но я полностью согласен с этими словами. Этот приз должен быть у нападающего или полузащитника. В этом сезоне его точно возьмет другой игрок», – сказал Де Хеа.

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