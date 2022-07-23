Де Хеа считает получение приза игроку года в «МЮ» показателем проблем клуба: «Он должен быть у форварда или хавбека»

Давид Де Хеа считает получение приза игроку года в «Ман Юнайтед» показателем проблем клуба.
Голкиперу напомнили о словах Жозе Моуринью, который ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Однажды тренер сказал, что нет более верного признака проблем в топ-клубе, если вратарь регулярно выигрывает этот приз.
«Да, я полностью согласен. Конечно, лично для меня это хорошо – я люблю брать призы. Но я полностью согласен с этими словами. Этот приз должен быть у нападающего или полузащитника. В этом сезоне его точно возьмет другой игрок», – сказал Де Хеа.