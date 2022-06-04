Мерсон про «МЮ»: «Роналду – лучший, Де Хеа – второй. Почти все остальные играли позорно»

оценил выступления в завершившемся сезоне.

«Лучший игрок – Роналду. Второй – Де Хеа. Давид – единственный, кто был близок к уровню Криштиану. Он прекрасно отражает удары, а именно это я и хотел бы видеть от вратаря в первую очередь, будь я тренером. Мне показалось, что он вернулся на свой лучший уровень.

Выделить кого-то еще из этой команды – чудовищная задача. Почти все игроки в этом сезоне выступали позорно. Никто из них, не считая редких стабильных отрезков в исполнении и Мактомини, не заслуживает больше пяти баллов по десятибалльной шкале», – отметил экс-форвард «Арсенала».