Де Хеа об «МЮ» в прошлом сезоне: «Некоторые матчи были катастрофой, проигрывать 0:4 и 0:5 – неприемлемо. Иногда нужно почувствовать боль, чтобы двигаться дальше»

Давид Де Хеа считает, что некоторые матчи «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне были катастрофой.
«Для меня, как и для всех, это был очень тяжелый сезон, иногда было стыдно. Некоторые матчи были бардаком, катастрофой. Так что мы должны извлечь уроки из прошлого сезона – это не должно повториться, потому что это было тяжело.
Было больно находиться там и не быть способным выигрывать матчи, проигрывая со счетом 0:4 или 0:5. Это было неприемлемо. Иногда нужно почувствовать боль, чтобы подняться и двигаться дальше», – сказал вратарь манкунианцев.