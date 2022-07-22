Де Хеа об «МЮ» в прошлом сезоне: «Некоторые матчи были катастрофой, проигрывать 0:4 и 0:5 – неприемлемо. Иногда нужно почувствовать боль, чтобы двигаться дальше»

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Давид Де Хеа считает, что некоторые матчи «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне были катастрофой.

«Для меня, как и для всех, это был очень тяжелый сезон, иногда было стыдно. Некоторые матчи были бардаком, катастрофой. Так что мы должны извлечь уроки из прошлого сезона – это не должно повториться, потому что это было тяжело.

Было больно находиться там и не быть способным выигрывать матчи, проигрывая со счетом 0:4 или 0:5. Это было неприемлемо. Иногда нужно почувствовать боль, чтобы подняться и двигаться дальше», – сказал вратарь манкунианцев.

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