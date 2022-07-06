Кокорин ведет переговоры с «Торпедо». Москвичи готовы платить форварду намного меньше 1 млн евро в год

может вернуться в Россию.

Представители нападающего «Фиорентины» провели переговоры с , сообщает РБК.

Москвичи могут предложить 31-летнему игроку контракт по схеме один год с возможностью продления еще на один.

«По зарплате клуб не готов платить ему, сколько . Если все получится, то эта сумма будет сильно ниже 1 млн евро в год», – сказал источник в «Торпедо».

Кокорин принял участие в 6 матчах прошлого сезона Серии А, играя в среднем по 9 минут. Его статистика – здесь.