Кокорин ведет переговоры с «Торпедо». Москвичи готовы платить форварду намного меньше 1 млн евро в год

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Торпедо Александр Кокорин деньги Футбол

Александр Кокорин может вернуться в Россию.

Представители нападающего «Фиорентины» провели переговоры с «Торпедо», сообщает РБК.

Москвичи могут предложить 31-летнему игроку контракт по схеме один год с возможностью продления еще на один.

«По зарплате клуб не готов платить ему, сколько «Фиорентина». Если все получится, то эта сумма будет сильно ниже 1 млн евро в год», – сказал источник в «Торпедо».

Кокорин принял участие в 6 матчах прошлого сезона Серии А, играя в среднем по 9 минут. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные