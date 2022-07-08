Наумов о Кокорине: «Не реализовал и 10% своего таланта. Зря ушел из «Сочи», там был шанс реанимировать карьеру»

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Николай Наумов высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Зря он ушел из «Сочи», там у него был шанс реанимировать карьеру. Затем он попал в «Спартак», где не выдержал конкуренцию. То же самое повторилось в «Фиорентине». 

Я думаю, что его карьера по большому счету закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не достигнет того высокого уровня, на котором играл. У Саши другие интересы.

Может, он еще поиграет где-то, но это не будет тот Кокорин, которого мы знали. Это талантливый футболист, который не реализовал и 10% своего таланта», – сказал экс-президент «Локомотива».

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