Медведев о зарплате Вендела: «И у россиян, и у иностранцев «Зенита» есть базовая зарплата плюс бонусы»

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Гендиректор «Зенита» высказался о продлении контракта полузащитника Вендела с клубом. 

«Это важное продление. Вендел очень важен для игры в середине поля, да и в целом для всей команды.

Рад, что слухи про переходы в Европу или Латинскую Америку потеряли все основания под собой. Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов» 

«Что касается его зарплаты, отвечу просто: у наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев.

В совокупности для Вендела и для других футболистов это дает справедливую оценку его роли в команде и создает достаточно стимулов для эффективной и результативной игры», – заявил Александр Медведев.

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