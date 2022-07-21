Медведев о зарплате Вендела: «И у россиян, и у иностранцев «Зенита» есть базовая зарплата плюс бонусы»

Гендиректор «Зенита» высказался о продлении контракта полузащитника Вендела с клубом.
«Это важное продление. Вендел очень важен для игры в середине поля, да и в целом для всей команды.
Рад, что слухи про переходы в Европу или Латинскую Америку потеряли все основания под собой. Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов»
«Что касается его зарплаты, отвечу просто: у наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев.
В совокупности для Вендела и для других футболистов это дает справедливую оценку его роли в команде и создает достаточно стимулов для эффективной и результативной игры», – заявил Александр Медведев.