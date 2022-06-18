«ПСЖ» предложил форварду «Сассуоло» Скамакке 3,5 млн евро в год и контракт на 5 лет

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«ПСЖ» продолжает работать над трансфером форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, парижане предложили нападающему контракт на пять лет и зарплату на уровне 3,5 млн евро за сезон.

«Сассуоло» требует за своего лучшего бомбардира минувшего сезона 45 млн евро. «ПСЖ» предлагал 30 млн евро и бонусные выплаты. Ожидается, что новый этап переговоров пройдет в ближайшие дни.

Джанлука забил 16 голов в 36 матчах Серии А в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.

«ПСЖ» предложил 35+ млн евро за Скамакку. «Сассуоло» хочет 50 млн за своего лучшего бомбардира

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