«Интер» и «Милан» – приоритетные варианты для Дибалы. Экс-форвард «Юве» интересен еще «Наполи» и «Монце»

На экс-нападающего претендуют несколько клубов.

По информации Corriere della Sera, аргентинец, который несколько дней назад стал свободным агентом, интересен «Наполи», «Милану», «Монце» и .

Неаполитанский клуб пока не сделал официального предложения – между сторонами были лишь неофициальные контракты. дал представителям Дибалы понять, что готов предложить ему контракт в случае, если переговоры с «Интером» затянутся.

Схожую позицию занимает и «Милан». Усиление позиции атакующего полузащитника – приоритет «россонери». Дибала симпатичен Паоло Мальдини и Фредерику Массаре, однако при вложениях для «Милана» крайне важно соотношение возраста и средств, затраченных на игрока.

Дибала – не единственный вариант «Милана». Клуб может предложить 30-35 млн евро за Доменико Берарди из «Сассуоло». Кроме того, «россонери» интересны 21-летний полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе, вингер Хаким Зиеш и хавбек «Сассуоло» Хамед Траоре.

«Монца» сохраняет интерес к Дибале, однако «Интер» и «Милан» – приоритетные варианты для Пауло.

Беппе Маротта постоянно контактирует с агентом Дибалы и просит игрока подождать, так как сейчас клуб работает над продажами – идут переговоры с «ПСЖ» по Милану Шкриньяру, а также с «Аталантой» по Андреа Пинамонти. Также покинуть «Интер» могут Стефан де Врей, Артуро Видаль и Алексис Санчес. Маротта надеется, что «Интер» сможет подписать Дибалу к середине июля.

«Интер» уже сделал Дибале конкретное предложение – 4-летнее соглашение с зарплатой 5 млн евро. Еще 1 млн евро игрок сможет получить в виде бонуса.