Кержаков о «Зените»: «Не представляю, что может помешать стать чемпионом в пятый раз подряд»

считает, что станет чемпионом в пятый раз подряд.

– Все уверены в очередном чемпионстве «Зенита». Вы тоже? Или ничья с «Химками» насторожила?

– Неожиданный результат. Правда, зная, как умеет мотивировать своих футболистов Сергей Юран, было нетрудно предположить, что мальчиками для битья они не станут. Начал-то «Зенит» матч очень мощно, к двадцатой минуте, думаю, уже никто не сомневался в его победе. Однако «Химки» выдержали натиск и во втором тайме переломили игру.

Тем не менее «Зенит» по-прежнему фаворит. Сегодня в России ему объективно нет равных по уровню исполнителей и глубине состава. Даже не представляю, что может помешать клубу стать чемпионом в пятый раз подряд, – сказал экс-тренер «Пари НН».