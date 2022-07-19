Лапорта о трансферах: «Теперь пора поработать над обороной. За Левандовского «Барса» боролась с «ПСЖ» и «Челси» – он хотел к нам»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Роберт Левандовски Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что трансферная кампания клуба этим летом не завершена.

«Теперь пришло время поработать над обороной. Хави интересны несколько футболистов. Надеюсь, у каталонцев будет еще несколько поводов для радости.

За Левандовского мы боролись с «ПСЖ» и «Челси», и он хотел перейти к нам. Спасибо ему за это, ведь в «Барсе» он будет зарабатывать меньше. Спасибо ему и за то, что он выдержал максимальное давление», – сказал Жоан Лапорта.

Этим летом состав «Барселоны» на правах свободных агентов пополнили Франк Кессиэ и Андреас Кристенсен, из «Лидса» в клуб перешел Рафинья Диас, а из «Баварии» – Роберт Левандовски.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные