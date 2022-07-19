Лапорта о трансферах: «Теперь пора поработать над обороной. За Левандовского «Барса» боролась с «ПСЖ» и «Челси» – он хотел к нам»

Президент «Барселоны» заявил, что трансферная кампания клуба этим летом не завершена.

«Теперь пришло время поработать над обороной. Хави интересны несколько футболистов. Надеюсь, у каталонцев будет еще несколько поводов для радости.

За Левандовского мы боролись с и , и он хотел перейти к нам. Спасибо ему за это, ведь в «Барсе» он будет зарабатывать меньше. Спасибо ему и за то, что он выдержал максимальное давление», – сказал .

Этим летом состав «Барселоны» на правах свободных агентов пополнили Франк Кессиэ и Андреас Кристенсен, из «Лидса» в клуб перешел Рафинья Диас, а из «Баварии» – .