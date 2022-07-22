«Аякс» за 16,35+3 млн евро купил Бробби у «РБ Лейпциг». Прошлым летом форвард покинул Амстердам бесплатно

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Как сообщает пресс-служба нидерландского клуба, трансфер 20-летнего форварда обойдется клубу в 16,35 млн евро. За счет бонусов сумма может увеличиться до 19,35 млн евро.

Бробби подписал с «Аяксом» контракт сроком до 30 июня 2027 года. Форвард будет выступать под 9-м номером.

Фото: english.ajax.nl

Брайан, родившийся в Амстердаме, попал в академию «Аякса» в 2010 году. В октябре 2020 года он дебютировал в основном составе команды, а летом 2021 года покинул клуб на правах свободного агента, подписав контракт с «Лейпцигом».

В Германии Бробби отыграл 19 матчей и забил 6 голов. Минувшей зимой он вернулся в «Аякс» на правах аренды и забил 7 голов за 13 матчей. Теперь «Аякс» оформил полноценный трансфер нападающего.

Статистику 20-летнего футболиста можно изучить здесь.