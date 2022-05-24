«Бавария» бесплатно подписала правого защитника «Аякса» Мазрауи. Контракт – до 2026 года

бесплатно перешел в «Баварию» из «Аякса».

Мюнхенский клуб заключил с 24-летним правым защитником контракт сроком до лета 2026 года. Он ушел из «Аякса» на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего соглашения.

«Когда переговоры с «Баварией» только начались, у меня сразу возникло хорошее ощущение. Счастлив присоединиться к одному из лучших клубов Европы. только что в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии и будет бороться за победу в Лиге чемпионов в следующем году.

Я выбрал этот клуб, потому что могу выиграть крупнейшие трофеи с ним», – сказал Мазрауи.

Фото: сайт «Баварии»

В завершившемся сезоне игрок сборной Марокко провел 34 матча за во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 передачи. Его статистика доступна здесь.

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