«Аякс» за 17 млн евро покупает у «Лейпцига» Бробби. Им интересовался «МЮ»

«Аякс» покупает форварда у .

Сумма сделки составит 17 миллионов евро, сообщает De Telegraaf. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Большой интерес к 20-летнему футболисту проявлял «Манчестер Юнайтед» во главе с экс-тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Примечательно, что Бробби с 8 лет выступал за «Аякс», но в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг».

В Бундеслиге за 9 игр прошлого сезона Бробби голов не забил, после чего ушел в аренду в , где отметился 7 мячами за 11 встреч в .

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.