Игнатьев о конкуренции с Изидором, Камано и Керком: «Пришел в «Локо» не сидеть на скамейке запасных»

Форвард Иван Игнатьев высказался о переходе в .

— Ты больше недели тренировался вместе с командой. В какой форме ты пришел? Как тебе давались нагрузки?

— Пришел я, скажем так, не в самой лучшей форме, но в достаточно хорошей, потому что я провел первый сбор с «Рубином», потом прилетел в Москву, здесь индивидуально нанял тренера. И мы проводили интенсивные тренировки. Поэтому подошел в неплохой форме и неплохо себя показывал.

— Как тебе упражнения, задания, которые дают тренеры? Как тебе в принципе атмосфера в коллективе?

— Начну с атмосферы. Очень хорошая, кайф. Прям ребята все дружелюбные, сразу оказали мне большую поддержку. Многих я там знал, конечно, и по молодежной сборной, и так общались со многими. На тренировках все игровое, все на прессинг. Видно, что европейская школа. Поэтому мне очень нравится, много футбола, много игры с мячом.

— Ты выбрал девятый номер, который во многом обязывает. Как ты планируешь конкурировать за место в основе с сильной линией нападения — Керком, Камано, Изидором? Какие у тебя личные цели?

— В любом случае я пришел сюда не отбывать номер, не сидеть на скамейке запасных. Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь. Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперед. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет, – сказал Игнатьев.

У Ивана Игнатьева 1 гол с игры за 2,5 года. «Локо» – вероятно, последний большой шанс в РПЛ