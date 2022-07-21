Игнатьев о переходе в «Локо»: «Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться в правильном направлении»

высказался после подписания контракта с «Локомотивом».

«Приветствую всех болельщиков и фанатов футбольного клуба «Локомотив». Для меня большая гордость и большой шанс выступать за такой великий клуб. Я постараюсь сделать все возможное, чтоб радовать вас своей игрой и приносить пользу команде.

Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться вперед в правильном направлении. Впереди много работы! Встретимся на стадионе! Вперед, «Локо»!❤️💚» – написал форвард.

У Игнатьева 1 гол с игры за 2,5 года. «Локо» – вероятно, последний большой шанс в РПЛ