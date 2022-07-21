Тренер «Локо» Циннбауэр: «Знаем о прошлом Игнатьева, но даем шанс. Он был топ-игроком в юношестве»

Главный тренер «Локомотива» оценил подписание форварда .

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван – хороший футболист, молодой.

Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даем ему шанс. У него отличные качества, которые мы можем использовать.

Он разносторонний игрок, и ему нравится тот футбол, в который мы играем. Он был топ-игроком в юношестве. Сейчас он чуть старше и знает, какие ошибки совершал в прошлом.

За последнюю неделю Иван проделал хорошую работу. Он дал нам много информации о себе, о своей игре. Он много забивал на тренировках, забивал из разных позиций. Он всегда голоден до голов.

Иван показал свое позитивное отношение к нам, свой характер, в том числе когда мы общались на свободные темы в личных разговорах.

Игнатьев также успешно прошел медосмотр. Весь тренерский штаб, и я, и тренеры по физподготовке Мартин и Сергей уверены в его состоянии на сто процентов.

Игнатьев сможет нам помочь уже в ближайшие недели. Конечно, ему нужно еще выйти на пик формы, но это нормально, ведь он не проходил сборы с нами. Здесь он чуть больше недели.

Ему также необходимо адаптироваться к условиям, к нашему стилю игры и требованиям, которые мы ставим. Мы дадим ему время освоиться.

Но мы совершенно точно уверены, что Иван поможет нам и даст нам преимущество в нужный момент», – заявил Циннбауэр.

У Игнатьева 1 гол с игры за 2,5 года. «Локо» – вероятно, последний большой шанс в РПЛ