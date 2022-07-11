«Базель» о возвращении Чалова: «Рассматриваем варианты, но все довольно сложно»

В «Базеле» высказались о возможном переходе из .

– Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно.

Я только что разговаривал с президентом , и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет.

Федор на контракте в ЦСКА, и по поводу его будущего лучше спрашивать их.

– Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова. Так ли это?

– На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем, – сказал глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер.

Чалов во второй половине сезона-2021/22 выступал за швейцарский клуб на правах аренды. В 16 матчах Федор забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.