«Базель» о возвращении Чалова: «Рассматриваем варианты, но все довольно сложно»

В «Базеле» высказались о возможном переходе Федора Чалова из ЦСКА.
– Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно.
Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет.
Федор на контракте в ЦСКА, и по поводу его будущего лучше спрашивать их.
– Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова. Так ли это?
– На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем, – сказал глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер.
Чалов во второй половине сезона-2021/22 выступал за швейцарский клуб на правах аренды. В 16 матчах Федор забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.