Чалов об игре в «Базеле»: «100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе»

Федор Чалов оценил свою игру за «Базель» и посоветовал футболистам уезжать в Европу.
Нападающий ЦСКА во второй половине сезона-2021/22 выступал за швейцарский клуб на правах аренды. В 16 матчах он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
– Как оцениваешь этот этап карьеры? Все не зря?
– 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе.
– Можно сказать, что что-то не получилось?
– Со своей стороны могу сказать, что прикладывал максимум усилий. А дальше – решение тренера, которое не будем обсуждать.
– С каким настроением вернулся? Рвать и метать?
– У меня всегда такое желание. Я люблю играть в футбол, стараюсь это показывать.
– В ЦСКА новый главный тренер.
– Я смотрел весь прошлый сезон. У меня очень большие ожидания.
– Что бросилось в глаза сразу?
– Сейчас все-таки предсезонный сбор, нагрузочная часть, сейчас сложно что-то оценивать. Много работаем над «физикой» и техникой, – сказал Чалов.