Первый гол Бакаева, мяч Мелкадзе и серия пенальти: смотрите видео матча «Зенита» и «Сочи»

Смотрите моменты матча «Сочи» – на Кубке PARI Премьер.

Первый опасный момент в матче создал . Полузащитник Кирилл Ушатов попал в перекладину ворот «Зенита».

Также в первом тайме случился еще один острый момент у ворот клуба из Санкт-Петербурга. «Сочи» заработал право на исполнение пенальти за фол в штрафной «Зенита». Однако главный судья изменил решение после помощи системы ВАР – перед нарушением правил со стороны игрока «Зенита» у футболиста «Сочи» была игра рукой.

Счет в матче открыл . Бывший хавбек «Спартака» забил первый гол за «Зенит», технично разобравшись в штрафной «Сочи» на 73-й минуте.

Однако южане ответили уже через минуту. был расторопнее всех у ворот соперника и головой отправил мяч в сетку.

Финальный свисток зафиксировал ничью в основное время – 1:1. В серии пенальти второй раз на турнире оказались точнее футболисты «Зенита» – 4:2.