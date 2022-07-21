Анзор Кавазашвили: «Надо сокращать число легионеров до 2-3. Кто хочет больше – за каждого нового платит 500 000 евро в фонд развития футбола»

доволен предложением отпустить всех легионеров.

«Полностью согласен с Аршавиным. Молодец! Наконец-то поддержал то, что я кричу на каждом шагу.

Не нужно нам столько легионеров, особенно сейчас. В ближайшие несколько лет санкции против России никто не снимет! Здесь абсолютно не на что надеяться. Изоляция будет продолжаться еще долго.

Если мы хотим в такое сложное время поднять наш футбол, воспитать достойные молодые резервы, то надо играть своими футболистами.

В сборную России нельзя пригласить достойного футболиста, который владеет всеми элементами игры в футбол на 100%. Таких игроков просто нет. Это что такое вообще?

Когда смотришь, что в ведущих футбольных клубах страны превалируют легионеры, а нашим подающим надежды мальчикам дают 10-15 минут (или они вообще протирают штаны на скамейках), становится очень больно за наш футбол.

Надо сокращать количество легионеров до 2-3 человек. А если кто-то хочет больше, предлагаю ввести такую систему: за каждого нового легионера платить в фонд развития футбола 500 тысяч евро!

Вот тогда и посмотрим, будут они это делать или постараются вложить в наш футбол, в развитие детско-юношеских и молодежных школ», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.