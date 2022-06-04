назвал героем сборной России.

«Сейчас Дзюба никому толком и не нужен в . У него слишком завышенные требования и очень опасный для имиджа клуба характер. Где Дзюба, там скандалы, интриги и повышенное внимание.

Но не стоит забывать, что четыре года назад Дзюба был одним из лучших игроков на чемпионате мира. Это нельзя стирать из истории, даже несмотря на все его грязные делишки.

К сожалению, с возрастом Артем не поумнел, поэтому в России видимо сейчас никто не хочет с ним связываться.

Но мы должны помнить, что Дзюба – герой сборной России на . Про них с Черчесовым надо снять фильм», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.