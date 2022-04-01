Анзор Кавазашвили: «Я Дзюбу не уважаю как человека. Невежда, остановился в развитии, плюнул на честь государства из-за своего характера»

сказал, что не уважает .

«Я Дзюбу как футболиста уважаю, а как человека – нет: он ветреный мальчик, не определившийся в своей жизни, как правильно себя вести. Он просто необразованный, невежда.

Он не очень хорошо себя ведет по отношению к другим людям. Он не понимает, как правильно нужно себя вести в обществе. Человек, который богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее к окружающей среде, а также быть ответственным за свои высказывания.

Видимо, Дзюба на сегодняшний день не дорос до образованного человека и остановился в развитии во время переходного этапа между молодым и взрослым. Он застрял на этом этаже и никак не поймет, что он взрослый человек. Он не понимает, что после завершения карьеры ему придется учиться заново жить. Очень жаль.

Бог наградил его талантом играть в футбол, а Артем этого не понимает, он остановился на каком-то этапе развития.

Когда Дзюба нужен своей стране, он тут же включает свои тупые амбиции, которые ставит выше, чем интересы России. Он не имел права отказываться от игры за сборную, даже если в тренерском штабе есть враги. Он играет не за тренерский штаб, а за величие своей страны!

От Дзюбы можно ожидать все – и положительное что-то, и отрицательное. Из-за своего характера и амбиций он плюнул на честь государства», – сказал про нападающего бывший вратарь «Спартака» и член Комитета по этике РФС.

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