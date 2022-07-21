Дани Алвес заключит с мексиканским клубом «Пумас» контракт на год

Защитник Дани Алвес после ухода из «Барселоны» готов выступать в чемпионате Мексики.

Как сообщает AM, футболист сборной Бразилии согласился присоединиться к . Он принял предложение заключить контракт на год.

При этом часть денег Алвес будет получать в виде зарплаты, а еще часть будет ему перечисляться в зависимости от взаимодействия со спонсорами и доходов от коммерческой деятельности, стимулирования которой руководство команды надеется добиться этим трансфером.

Со статистикой выступлений 39-летнего игрока можно ознакомиться здесь.