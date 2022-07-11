Дани Алвес: «Люди потеряли страх перед смертью. Пандемия заканчивается – казалось, все изменится, но начались события на Украине»

разочарован ситуацией в мире.

Бывший защитник «Барселоны» расстроен, что пандемия коронавируса не поменяла отношение людей к жизни.

«Люди потеряли страх перед смертью, они ничего не уважают. Ничего не изменилось, к сожалению... Я бы хотел, чтобы многое изменилось, но этого не произошло. Пандемия заканчивается – казалось, все изменится, но начались эти события на Украине.

Люди не изменились. Они продолжают бороться за власть, неуважение друг к другу возросло. Те, кто совершают глупые поступки в жизни, все чаще делают это в интернете, потому что там у них есть аудитория», – сказал бразилец в интервью The Guardian.