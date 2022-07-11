Дани Алвес: «Барса» не заботится о людях, творивших ее историю. Хотел бы, чтобы она вела дела иначе»

Защитник Дани Алвес высказался о прекращении сотрудничества с «Барселоной».

«Я не грущу из-за ухода. Я рад, что мне удалось вернуться в «Барселону», я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход.

Подписав контракт, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но этот клуб грешил в последние годы. не заботится о людях, которые творили ее историю.

Как болельщик «Барсы», я бы хотел, чтобы она вела дела иначе. Я не говорю о себе – это был другой случай. Я бесконечно признателен и президенту за возможность вернуться», – сказал бразилец The Guardian.