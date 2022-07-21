«Зенит» и его менеджмент сейчас номер один в России. Очень долго делают качественные приобретения». Игонин о продлении Вендела

Экс-хавбек оценил новый контракт клуба с полузащитником .

«У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим.

Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и дает результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит, их все устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.

Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов очень тяжелая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других. Того же Ракицкого, например, заменили.

Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране», – отметил Игонин.