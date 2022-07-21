Форвард «Галифакса» уехал на съемки реалити-шоу «Остров любви» посреди предсезонки. Клуб обещал разобраться с ним

Нападающий Джейми Аллен решил сняться в романтическом реалити-шоу.

Как передает ESPN, футболист покинул предсезонные сборы клуба пятого дивизиона ради участия в «Острове любви». Съемки британской передачи проходят в Испании.

«Джейми ясно дал понять, что эта возможность очень важна для него. Дело будет рассмотрено по его возвращении», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.

Аллен недавно подписал с «Галифаксом» новый контракт. Также он выступает за сборную .