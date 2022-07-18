«Лео, мой переводчик». Неймар пошутил о помощи Месси на пресс-конференции в Японии

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Нападающие «ПСЖ» Неймар и Лионель Месси попали в комичную ситуацию в Японии.

Чемпионы Франции прибыли в азиатскую страну в рамках предсезонного турне, и звезды команды приняли участие в специальной пресс-конференции.

В ходе мероприятия Неймару был задан вопрос о том, как он оценивает японский футбол, однако с переводом возникли проблемы, и помогать партнеру принялся Месси.

«Лео, мой переводчик», – шутя представил бразилец аргентинца.

Тренировку «ПСЖ» в Японии на стадионе «Титибуномия» посетило более 10 тысяч зрителей. Месси дал автограф выбежавшему в футболке сборной Аргентины мальчику

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