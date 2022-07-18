«Каттани вытащил начинку из Oreo и засунул вместо нее зубную пасту. Он целый день угощал всех этим печеньем и смотрел на реакцию». Зеленов об экс-директоре «Спартака»

Глава пресс-службы рассказал о любви к розыгрышам.

Итальянец работал спортивным директором клуба с декабря 2021 года по июль 2022-го.

«Однажды он пригласил меня в кабинет. Говорит: «Не могу настроить трансляцию «Спартака-2». Я думаю: «Почему он ко мне обратился?»

Поднимаюсь к Луке, а он говорит, что уже разобрался. И приглашает посмотреть футбол.

Мы сели, Каттани попросил секретаршу сделать нам кофе. На столе – тарелка с печеньем Oreo. Лука говорит мне: «Бери печенье». Я отвечаю: «Спасибо, но я просто кофе попью».

Он такой: «Нет-нет, печенье супер, бери обязательно». Я уточняю: «Оно из Италии, что ли? Какое-то особенное?»

Лука кивает: «Да-да, я привез из Италии, особенное Oreo».

Я кусаю и чувствую, что вкус какой-то странный. Лука спрашивает: «Ду ю лайк ит?» Я отвечаю: «Э бит спайси». Лука начал смеяться просто до слез.

Оказывается, он вытащил начинку из Oreo и засунул вместо нее зубную пасту. То есть он заморочился, снял с каждой шоколадный слой и засунул туда пасту.

После меня он целый день приглашал всех подряд к себе в кабинет, угощал этим печеньем и смотрел на реакцию», – поделился Зеленов.

Такого Каттани вы точно не знали: пранковал коллег печеньем с зубной пастой и сам готовил команде на сборах