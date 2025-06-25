«Торпедо» еще не приняло решение относительно подписания Фернандеса. Защитник продолжает тренироваться с командой
В «Торпедо» еще не решили, подписывать ли Марио Фернандеса.
Ранее сообщалось, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» тренируется с «Торпедо» и может подписать контракт с московским клубом.
По информации «Чемпионата», автозаводцы еще не приняли решение относительного будущего 34-летнего футболиста. Фернандес продолжает тренироваться в «Торпедо», несмотря на последние события с руководителями клуба.
Последним клубом Марио был «Зенит», который он покинул прошлым летом. Статистику экс-игрока сборной России можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?17304 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости