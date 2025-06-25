«Торпедо» еще не приняло решение относительно подписания Фернандеса. Защитник продолжает тренироваться с командой

В «Торпедо» еще не решили, подписывать ли Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось , что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» тренируется с «Торпедо » и может подписать контракт с московским клубом.

По информации «Чемпионата», автозаводцы еще не приняли решение относительного будущего 34-летнего футболиста. Фернандес продолжает тренироваться в «Торпедо», несмотря на последние события с руководителями клуба.

Последним клубом Марио был «Зенит», который он покинул прошлым летом. Статистику экс-игрока сборной России можно найти здесь .