«Барселона» продает 18-летнего Дарвиша в «Штутгарт». Хавбека купили за 2,5 млн евро в 2023 году

«Барса» продает Ноа Дарвиша из второй команды.

Каталонцы достигли соглашения со «Штутгартом », сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Медосмотр запланирован на сегодня.

18-летний полузащитник подпишет контракт до 2029 года. Соглашение не предусматривает опции обратного выкупа или процента от будущей продажи.

Финансовые детали сделки пока неизвестны, однако «Барселона » рассчитывает как минимум вернуть вложенные в немца около 2,5 миллионов евро в 2023 году.

В минувшем сезоне Дарвиш выступал за вторую команду «Барселоны».