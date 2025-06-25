  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» продает 18-летнего Дарвиша в «Штутгарт». Хавбека купили за 2,5 млн евро в 2023 году
8

«Барселона» продает 18-летнего Дарвиша в «Штутгарт». Хавбека купили за 2,5 млн евро в 2023 году

«Барса» продает Ноа Дарвиша из второй команды.

Каталонцы достигли соглашения со «Штутгартом», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Медосмотр запланирован на сегодня.

18-летний полузащитник подпишет контракт до 2029 года. Соглашение не предусматривает опции обратного выкупа или процента от будущей продажи. 

Финансовые детали сделки пока неизвестны, однако «Барселона» рассчитывает как минимум вернуть вложенные в немца около 2,5 миллионов евро в 2023 году. 

В минувшем сезоне Дарвиш выступал за вторую команду «Барселоны». 

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?490 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
logoБарселона
возможные трансферы
logoШтутгарт
logoбундеслига Германия
logoНоа Дарвиш
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Ташуев: «Дайте российским тренерам поработать в топ-клубах! Николичу что-то не понравилось – он уехал. Мы если работаем, то от души. Советская школа была одной из сильнейших»
22 минуты назад
«Комо» сделал предложение Морате. Форвард согласился перейти, «Милан» и «Галатасарай» могут расторгнуть аренду
713 минут назад
«Динамо» выплатит Личке около 50 млн рублей после расторжения контракта (Иван Карпов)
421 минуту назад
Тюрам о поражении в финале ЛЧ: «Помните, Яннис сказал, что сезоны Джордана без чемпионств не были провальными? Это правильный взгляд на спорт. Не думаю, что это был последний шанс»
530 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Ульсаном», «Интер» против «Ривер Плейт»
54835 минут назад
Что случилось с «Баварией», чем кормят Ди Марию – продолжаем говорить о происходящем на КЧМ с экспертами в новом выпуске «Это футбол, брат!»
36 минут назадВидео
Игроки «Спартака» рассказали о целях на сезон: у Литвинова, Маркиньоса, Мартинса – чемпионство, у Зорина – стать игроком основы, у Довбни – «не обосраться»
2646 минут назадВидео
Погба о Ямале: «Меня больше всего впечатляет то, что у него не по годам высокий футбольный IQ. Ламин сохраняет холодный рассудок на поле, он невероятен»
1449 минут назад
Национальный суд Испании оставил в силе штраф Рубиалесу по делу о поцелуе с Эрмосо. Апелляции сторон отклонены
20сегодня, 13:30
Ташуев о Станковиче: «Обыкновенный тренер, ничего особенного в нем нет. Есть проблемы в организации игры»
19сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
В честь Месси назвали трибуну на стадионе «Ньюэллс». Арена носит имя Бьелсы, на ней есть трибуна имени Марадоны
6 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
39 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи примет «Шарлотт»
40 минут назад
«Шанхай» Слуцкого одержал крупную победу впервые за три матча – 3:0 с «Тяньцзинем». Команда идет второй в Суперлиге Китая
сегодня, 13:19Видео
Василенко покинул «Черноморец». Клуб занял 3-е место в Первой лиге и не получил лицензию для РПЛ
2сегодня, 13:18
«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 12:18
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
3сегодня, 12:18
19-летний форвард «Бенфики» Престианни получил солнечный удар во время игры с «Баварией». Матч в Шарлотте проходил при температуре почти 40 градусов
4сегодня, 12:11
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» – 3:0. Забили Чхан Шиничхи, Цзян Шэнлун и Андре Луис
3сегодня, 12:00Видео
Орещук о Челестини в ЦСКА: «Что мешает поставить Березуцких? «Краснодар» не побоялся назначить Мусаева, «Зенит» вернул Семака. Почему не верим нашим, привозим иностранцев?»
24сегодня, 11:54