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«Шанхай» Слуцкого одержал крупную победу впервые за три матча – 3:0 с «Тяньцзинем». Команда идет второй в Суперлиге Китая

«Шанхай Шэньхуа» разгромил дома «Тяньцзинь» в 15-м туре Суперлиги Китая (3:0).

На 42-й минуте Чхан Шиничхи открыл счет в матче, на 4-й добавленной минуте Цзян Шэнлун удвоил преимущество хозяев. На 5-й компенсированной минуте ко второму тайму Андре Луис сделал счет разгромным.

Это первая крупная победа команды Леонида Слуцкого за три матча – до этого обыграли «Порт» в 1/8 финала Кубка Китая (3:2) и уступили «Шэньчжэню» в чемпионате (1:3). «Шанхай» одержал пять побед в последних шести матчах, единственная потеря очков – против «Шэньчжэня».

После 15 туров Суперлиги Китая «Шанхай» Слуцкого идет вторым, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям. «Тяньцзинь» находится на шестой строчке.

В следующем матче «Шэньхуа» 29 июня сыграет в гостях с «Чанчунем». Ближайший топ-соперник – «Бэйцзин Гоань» 19 июля на выезде, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoТяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
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