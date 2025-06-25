«Милан» близок к трансферу Риччи из «Торино» за 22+3 млн евро
«Милан» близок к трансферу Самуэле Риччи.
«Россонери» провели новый раунд переговоров с «Торино» и близки к достижению договоренности о переходе 23-летнего полузащитника, сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио и Маттео Моретто.
За итальянского футболиста миланцы могут заплатить 22 миллиона евро и еще 3 млн евро в качестве бонусов. Сторонам осталось уладить последние детали.
В минувшем сезоне Серии А Риччи провел 34 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?17309 голосов
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Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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