«Милан» близок к трансферу Риччи из «Торино» за 22+3 млн евро

«Милан» близок к трансферу Самуэле Риччи.

«Россонери» провели новый раунд переговоров с «Торино » и близки к достижению договоренности о переходе 23-летнего полузащитника, сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио и Маттео Моретто.

За итальянского футболиста миланцы могут заплатить 22 миллиона евро и еще 3 млн евро в качестве бонусов. Сторонам осталось уладить последние детали.

В минувшем сезоне Серии А Риччи провел 34 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .