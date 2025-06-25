«Боруссия» продаст Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро

Юссуфа Мукоко покинет «Боруссию».

20-летний нападающий близок к переходу в «Копенгаген », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Дортмундский клуб получит 5 миллионов евро за трансфер.

Ожидается, что игрок пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт со своей новой командой в ближайшие дни.

Сезон-2024/25 Мукоко провел в «Ницце» на правах аренды, отличившись 2 голами и 1 ассистом в 11 матчах Лиги 1. Подробную статистику француза можно найти здесь .