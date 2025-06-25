«Боруссия» продаст Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро
Юссуфа Мукоко покинет «Боруссию».
20-летний нападающий близок к переходу в «Копенгаген», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Дортмундский клуб получит 5 миллионов евро за трансфер.
Ожидается, что игрок пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт со своей новой командой в ближайшие дни.
Сезон-2024/25 Мукоко провел в «Ницце» на правах аренды, отличившись 2 голами и 1 ассистом в 11 матчах Лиги 1. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?17311 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости