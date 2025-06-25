15

«Боруссия» продаст Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро

Юссуфа Мукоко покинет «Боруссию».

20-летний нападающий близок к переходу в «Копенгаген», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Дортмундский клуб получит 5 миллионов евро за трансфер. 

Ожидается, что игрок пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт со своей новой командой в ближайшие дни. 

Сезон-2024/25 Мукоко провел в «Ницце» на правах аренды, отличившись 2 голами и 1 ассистом в 11 матчах Лиги 1. Подробную статистику француза можно найти здесь

Что теперь будет с «Торпедо»?17311 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoЮссуфа Мукоко
logoКопенгаген
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Дания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Джикия подписал контракт с «Антальяспором» на 2 года (Sport24)
2430 минут назад
Мостовой о прозвище Царь: «Спокойно отношусь. Как прилепилось 30 лет назад, так и продолжается. В Испании это второе имя уже. Многие даже не знают, наверное, какое первое»
1636 минут назад
«Милан» близок к трансферу Риччи из «Торино» за 22+3 млн евро
542 минуты назад
Тюрам о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интеру» противостояла лучшая команда мира. У них получалось все, у нас – ничего. Результат идеально отражает ход игры»
350 минут назад
«Ювентус» и Дэвид согласовали контракт с зарплатой 6 млн евро в год. Агенты форварда требуют 10+ млн в качестве комиссионных (Альфредо Педулла)
12сегодня, 11:59
Тренер «Янг Бойз» Контини о Челестини в ЦСКА: «Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение»
47сегодня, 11:44
Адвокат владельца «Торпедо» об уголовном деле: «Футбол тут абсолютно ни при чем, это инструмент посадки, предлог. Если бы Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это»
19сегодня, 11:36
Де ла Фуэнте о критике Ямаля: «Люди будто на Марсе живут. Он особенный игрок, мы должны оберегать его. Мы окажем Ламину медвежью услугу, если будем просто льстить ему»
18сегодня, 11:27
Экс-президент «Барсы» Росель о тюрьме: «Не остановлюсь, пока не выясню, кто приказал посадить меня. Буду общаться с кем угодно – даже с крысами испанской коррумпированной системы»
9сегодня, 11:18
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Ульсаном», «Интер» против «Ривер Плейт»
545сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты звезду поймал!», «Золотой мяч Дембеле!». Ямаля в аэропорту встретила группа французских фанатов. Вингер «Барсы» никак не отреагировал
1 минуту назад
Обладательница «Золотого мяча» Бонмати не следит за КЧМ: «Там не играет «Барса», так что зачем его смотреть?»
738 минут назад
«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
147 минут назад
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
347 минут назад
19-летний форвард «Бенфики» Престианни получил солнечный удар во время игры с «Баварией». Матч в Шарлотте проходил при температуре почти 40 градусов
255 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» – 3:0. Забили Чхан Шиничхи, Цзян Шэнлун и Андре Луис
3сегодня, 12:00
Орещук о Челестини в ЦСКА: «Что мешает поставить Березуцких? «Краснодар» не побоялся назначить Мусаева, «Зенит» вернул Семака. Почему не верим нашим, привозим иностранцев?»
12сегодня, 11:54
«Торпедо» еще не приняло решение относительно подписания Фернандеса. Защитник продолжает тренироваться с командой
2сегодня, 11:50
Мюллер на вопрос о нехватке настроя после 0:1 с «Бенфикой»: «Мы в Дортмунде, что ли? Бывает, что-то не получается, но с менталитетом победителей у «Баварии» все в порядке»
5сегодня, 11:30
Юра Мовсисян: «Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Они каждый год претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это другой вопрос»
6сегодня, 10:32