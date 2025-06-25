19-летний форвард «Бенфики» Престианни получил солнечный удар во время игры с «Баварией». Матч в Шарлотте проходил при температуре почти 40 градусов
Игрок «Бенфики» получил солнечный удар во время матча КЧМ.
Португальский клуб обыграл «Баварию» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ со счетом 1:0.
Встреча была приостановлена в конце первого тайма после того, как форвард «Бенфики» Джанлука Престианни почувствовал себя плохо. 19-летний игрок лег на газон, закрыв голову руками.
Медицинский персонал оказал помощь аргентинцу, приложив пакет со льдом к его шее и приведя его в чувство. Престианни смог продолжить игру, на 55-й минуте его заменил Оркун Кекчю.
Матч проходил в Шарлотте в середине дня при температуре почти 40 градусов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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