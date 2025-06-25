Джикия подписал контракт с «Антальяспором» на 2 года (Sport24)

Георгий Джикия подписал контракт с «Антальяспором».

По информации Sport24, российский защитник и турецкий клуб заключили соглашение на два года.

Последней командой Джикии были «Химки», за которые он выступал с 2024 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь .