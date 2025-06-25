Джикия подписал контракт с «Антальяспором» на 2 года (Sport24)
Георгий Джикия подписал контракт с «Антальяспором».
По информации Sport24, российский защитник и турецкий клуб заключили соглашение на два года.
Последней командой Джикии были «Химки», за которые он выступал с 2024 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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