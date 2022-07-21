Кэлвин Филлипс: «Честь, что «МЮ» хотел меня, но у них не было шансов. Я должен был сохранить верность «Лидсу»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс не рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» из «Лидса».

«Не было ни малейшего шанса на то, что я туда отправлюсь. Вы знаете, как я предан «Лидсу». Вся моя семья болеет за этот клуб.

Честь, что «Манчестер Юнайтед» хотел меня подписать, ведь это один из крупнейших клубов мира, но нет, я должен был сохранить верность «Лидсу» и отправиться в другую часть Манчестера.

Это просто я. Я хочу сохранять верность людям, которые дали мне лучшую возможность в мире», – сказал новичок «Манчестер Сити».

Кэлвин Филлипс был крут в «Лидсе», но зачем он Пепу, когда есть такой Родри?

«Мама не ела по вечерам, потому что оставляла все нам». Новая звезда сборной Англии Кэлвин Филлипс

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные