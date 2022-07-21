Кэлвин Филлипс: «Честь, что «МЮ» хотел меня, но у них не было шансов. Я должен был сохранить верность «Лидсу»

Кэлвин Филлипс не рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» из «Лидса».
«Не было ни малейшего шанса на то, что я туда отправлюсь. Вы знаете, как я предан «Лидсу». Вся моя семья болеет за этот клуб.
Честь, что «Манчестер Юнайтед» хотел меня подписать, ведь это один из крупнейших клубов мира, но нет, я должен был сохранить верность «Лидсу» и отправиться в другую часть Манчестера.
Это просто я. Я хочу сохранять верность людям, которые дали мне лучшую возможность в мире», – сказал новичок «Манчестер Сити».
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