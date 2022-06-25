Каскарино о переходе Филлипса в «Сити»: «Серьезный просчет «МЮ». Он именно тот, кто был нужен»

Тони Каскарино раскритиковал работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити», вероятно, купит опорного полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, на которого претендовали «красные дьяволы».
«Я не понимаю, почему «МЮ» не попытался подписать Филлипса. Клуб, конечно, может сказать, что попытка была, но игрок уже решил перейти в «Ман Сити». Но я считаю, что это именно тот, кто нужен «Юнайтед».
Возможно, Филлипс действительно не хотел в «МЮ», но не было похоже, что клуб собирается бороться за футболиста такого типа, который ему остро необходим.
Думаю, это серьезный просчет. Филлипс сосредоточен на отборе мяча и позволяет другим игрокам заниматься своим делом. И он один из лучших в этом», – заявил бывший нападающий «Челси» в эфире Talksport.