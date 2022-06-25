Каскарино о переходе Филлипса в «Сити»: «Серьезный просчет «МЮ». Он именно тот, кто был нужен»

раскритиковал работу на трансферном рынке.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити», вероятно, купит опорного полузащитника , на которого претендовали «красные дьяволы».

«Я не понимаю, почему «МЮ» не попытался подписать Филлипса. Клуб, конечно, может сказать, что попытка была, но игрок уже решил перейти в . Но я считаю, что это именно тот, кто нужен «Юнайтед».

Возможно, Филлипс действительно не хотел в «МЮ», но не было похоже, что клуб собирается бороться за футболиста такого типа, который ему остро необходим.

Думаю, это серьезный просчет. Филлипс сосредоточен на отборе мяча и позволяет другим игрокам заниматься своим делом. И он один из лучших в этом», – заявил бывший нападающий «Челси» в эфире Talksport.