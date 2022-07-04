Филлипс о «Ман Сити»: «Всегда стремился поработать с Гвардиолой. Это одна из главных причин перехода»

Новичок «Ман Сити» Кэлвин Филлипс признался, что очень хочет поработать с .

Опорник, о трансфере которого из «Лидса» сегодня было объявлено официально, вспомнил о матче между клубами в октябре 2020 года, который завершился со счетом 1:1. Тогда он впервые столкнулся с Гвардиолой лично.

«Да, это был жаркий вечер на «Элланд Роуд». Мы только что сыграли 1:1 с «Ман Сити». Это был большой матч. Думаю, это была моя первая игра против «Ман Сити».

Я жал всем руки и не особо разговаривал, потому что это такие большие звезды. У меня не было слов. А потом Пеп подошел ко мне и пожал руку. Мы просто благодарили друг друга за игру и обменивались улыбками.

Восхитительный момент, но теперь я здесь. Работа под руководством Пепа – среди того, к чему я всегда стремился. Думаю, я многому научусь не только у него, но и у игроков, которые выступают на моей позиции.

Работа с Пепом – одна из главных причин моего перехода. Хотелось оказаться под влиянием всех звезд, собранных в «Ман Сити», адаптироваться в команде, многому научиться и делать свою игру еще лучше, чем в последние четыре года», – сказал Филлипс.

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