Кирильчева об отстранении Тартаковой за критику шоу «Есть тема»: «Соня – баба с яйцами. «Матч ТВ» – писечно-сисечная клоунада, которая давно не имеет никакого отношения к спорту»

Катерина Кирильчева прокомментировала отстранение от работы на .

Ранее Тартакова раскритиковала выпуск шоу «Есть тема» о и .

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Соня – молодец! Баба с яйцами. Знаю, что все мои коллеги-плюсовцы негативно относятся к этому балагану. Многие, как вы помните, покинули канал в том числе в силу непринятия данной политики. Но тут Вася Конов прав, это всегда оставалось между нами – в нашей тусовке.

Я никогда не смотрела МАТЧ ТВ (за исключением трансляций и работ друзей), тк эта писечно-сисечная клоунада давно не имеет никакого отношения к спорту. К сожалению, это единственный канал такого профиля в стране, а значит, у профессионалов нет выбора – им надо кормить семьи.

Соне – респект и удачи справиться с этой ситуацией», – написала бывший главный редактор CSKA TV в своем телеграм-канале.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе