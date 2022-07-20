«Мы с тобой». Забияко отреагировала на отстранение Тартаковой от эфира «Матч ТВ» за критику шоу «Есть тема»

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Фигуристка Наталья Забияко отреагировала на отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ».

Ранее Тартакова, работающая с Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым в качестве менеджера, раскритиковала посвященный теннисистам выпуск шоу «Есть тема».

После этого Касаткина написала в соцсети: «Софья Тартакова, ты лучшая и мы тебя любим. «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете». 

Забияко перепостила сторис Касаткиной и написала «Мы с тобой». 

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