Кунде близок к переходу в «Челси». «Севилья» уведомила об этом «Барсу», которая все еще претендует на француза

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси».
Клубы согласовывают последние детали трансфера 23-летнего игрока за 50 миллионов евро плюс бонусы.
Сам француз открыт для перехода в «Челси» и рассчитывает, что до конца недели сделка будет оформлена.
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи уведомил «Барселону», что Кунде будет продан в «Челси», если каталонцы в самое ближайшее время не сделают свое предложение.
Ранее сообщалось, что руководство каталонской команды уверено, что сможет согласовать трансфер защитника, опередив конкурентов.