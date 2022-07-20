Кунде близок к переходу в «Челси». «Севилья» уведомила об этом «Барсу», которая все еще претендует на француза

Защитник «Севильи» близок к переходу в .

Клубы согласовывают последние детали трансфера 23-летнего игрока за 50 миллионов евро плюс бонусы.

Сам француз открыт для перехода в «Челси» и рассчитывает, что до конца недели сделка будет оформлена.

Спортивный директор «Севильи» уведомил «Барселону», что Кунде будет продан в «Челси», если каталонцы в самое ближайшее время не сделают свое предложение.

Ранее сообщалось, что руководство каталонской команды уверено, что сможет согласовать трансфер защитника, опередив конкурентов.