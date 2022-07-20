Президент «Интер Майами» о Месси: «Лучший игрок на планете, мы с Бекхэмом стремимся приглашать лучших. Надеюсь, Лео станет частью нашего проекта»

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Дэвид Бекхэм хочет пригласить Лионеля Месси в «Интер Майами». 

Об этом рассказал президент американского клуба Хорхе Мас. 

«Ну, послушайте, и Дэвид Бекхэм, и я стремимся приглашать лучших игроков мира сюда, в Майами, не только из-за проекта, который мы создаем. Мы хотим быть футбольным ориентиром в Соединенных Штатах, и если говорить о лучших игроках в мире, то Лео, конечно, лучший игрок на планете.

Надеюсь, будут выполнены условия для того, чтобы он приехал сюда и играл в футболке «Интер Майами» из Соединенных Штатов. Мы стремимся к этому. Еще ничего не гарантировано, соглашения нет, но я очень оптимистичный человек и надеюсь, что в будущем Лео Месси сможет стать частью нашего проекта.

Здесь много каталонцев: есть Хави Асенси, Виктор Оливер, который только что прибыл сюда из Барселоны, чтобы заложить фундамент на будущее.

Мы собираемся построить новый стадион… Прошлой ночью я провел много времени с Лапортой. Для меня большая честь видеть здесь клубы такого уровня, как «Барселона», и я стремлюсь к тому, чтобы «Интер Майами» поддерживал тесные отношения с клубами такого типа», – сказал Мас.

 

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