Коммерческий директор Хавьер Асенси поделился мнением о .

– Подписывать таких игроков, как Месси, – это цель клуба?

– Да, хотя тут есть нюанс. Лео Месси ни с кем нельзя сравнить, он стоит особняком.

Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать игроков и организовывать шоу. Для этого нужны лучшие, заключение контрактов с ними – цель клуба.

Что касается Лионеля Месси, есть он, а есть все остальные.

– Можно ли вообще рассчитывать на то, что Месси будет играть за «Интер»?

– Все зависит от него и его желания. Мы хотим подписывать лучших, а Месси – лучший в истории. Все остальное зависит от него, – сказал бывший сотрудник «Барселоны» о форварде .

Исследование: лучшая реализация ударов. Месси – король среди игроков, «Дортмунд» – среди клубов