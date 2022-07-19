«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня. Это чуть менее половины вместимости стадиона

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«Факел» реализовал 9300 абонементов за первые три дня продаж.

Это составляет немногим менее половины от вместимости домашнего стадиона воронежского клуба.

«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.

Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», – рассказала руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.

«Факел» вышел в высший дивизион России впервые за 21 года. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) на выезде.

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