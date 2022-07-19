«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня. Это чуть менее половины вместимости стадиона

реализовал 9300 абонементов за первые три дня продаж.

Это составляет немногим менее половины от вместимости домашнего стадиона воронежского клуба.

«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.

Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», – рассказала руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.

«Факел» вышел в впервые за 21 года. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) на выезде.

Супервозвращение «Факела» спустя 21 год – задергали «Краснодар» составом из свободных агентов