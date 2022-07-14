Фанаты «Факела» будут бойкотировать все матчи из-за Fan ID, кроме 1-й домашней игры

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Фанаты «Факела» объявили бойкот матчей из-за Fan ID.

«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча [3-го тура] с «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.

Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», – говорится в заявлении фанатов воронежского клуба.

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